Video Spor Gürcan Bilgiç: "Ali Koç teknik direktör görüşmeleri için İngiltere'ye gitti"
Gürcan Bilgiç:

Gürcan Bilgiç: "Ali Koç teknik direktör görüşmeleri için İngiltere'ye gitti"

10.11.2021 | 22:59

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A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, canlı yayında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktör görüşmeleri için İngiltere'ye gittiğini iddia etti.

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