Video Spor Hakem penaltı kararını gerekçesiyle birlikte tüm stadyuma açıkladı | Video
Hakem penaltı kararını gerekçesiyle birlikte tüm stadyuma açıkladı | Video

Hakem penaltı kararını gerekçesiyle birlikte tüm stadyuma açıkladı | Video

19.03.2024 | 06:01

Portekiz Premier Ligi'nde lider Sporting’in, Boavista’yı 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada skor 3-1 iken VAR monitörüne davet edilen maçın hakemi Antonio Nobre, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. Hakem Nobre, tartışmalara neden olabilecek bu kararının gerekçesini ise kendi kullandığı telsizle tüm stadyuma açıkladı.

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Futbol dünyasının son iki yıldır en çok konuşulan konular arasında yer alan, 'Video Hakem Uygulaması' (VAR) sisteminin Portekiz Premier Ligi'nde kullanım şekli ve amacı tartışmaları da beraberinde getirdi. Geçtiğimiz gün D-Smart'tan yayınlanan Portekiz Premier Ligi'nin 26. hafta maçında lider Sporting, Boavista'yı 6-1 mağlup etti. Skor 3-1 iken VAR monitörüne davet edilen maçın hakemi Antonio Nobre, tartışmalı pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. Hakem Nobre, aldığı bu kararı gerekçesiyle birlikte tüm stadyuma açıklayarak herkesi bilgilendirdi.
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