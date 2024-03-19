Hakem penaltı kararını gerekçesiyle birlikte tüm stadyuma açıkladı | Video
Portekiz Premier Ligi'nde lider Sporting’in, Boavista’yı 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada skor 3-1 iken VAR monitörüne davet edilen maçın hakemi Antonio Nobre, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. Hakem Nobre, tartışmalara neden olabilecek bu kararının gerekçesini ise kendi kullandığı telsizle tüm stadyuma açıkladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:28
Hakem penaltı kararını gerekçesiyle birlikte tüm stadyuma açıkladı | Video 19.03.2024 | 06:01
00:30
Zonguldak Kömürspor'un 80'lik taraftarı herkesi duygulandırdı | Video 18.03.2024 | 11:57
00:15
Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe maçındaki skandal olaylar kamerada! 18.03.2024 | 08:19
10:04
Fernando Santos: "İstifa gibi bir düşünce aklımın ucundan geçmiyor" | Video 17.03.2024 | 08:38
05:19
Sergen Yalçın: "Daha güzel ağırlanmak isterdim" | Video 17.03.2024 | 08:38
00:56
Selahattin Baki ve Ali Koç, Adliye'de | Video 15.03.2024 | 12:16
07:59
Fernando Santos: "Mağlubiyetin sorumlusu benim" | Video 12.03.2024 | 06:07
08:22
İsmail Kartal: "İkinci maç için çok önemli bir avantaj elde ettik" | Video 08.03.2024 | 08:47
37:06
Türkiye İş Bankası ile "Antrenörün Gözünden Olimpik Yol" 05.03.2024 | 07:00
04:24
12:14
07:55
05:08
İsmail Kartal: "Şampiyonluktan endişe duymuyorum" | Video 28.02.2024 | 05:56
00:14
Son dakika haberi: Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe tribünlerine olay hareket! 27.02.2024 | 23:33
00:25
Göztepeli holigan sahaya girdi, Altay U16 oyuncularına saldırdı | Video 26.02.2024 | 15:24
00:12
Rus güzel Svetlana Alekseeva, Arda Güler hayranı çıktı | Video 26.02.2024 | 13:01
04:13
Feyyaz Uçar: “Semih, mevcut milli takım kadrosunda olmalı” | Video 26.02.2024 | 06:18
02:08
Hak mahrumiyeti olan kulüp başkanı vinç kiralayarak maçı izledi | Video 25.02.2024 | 15:41
03:29
İbrahim Yattara 43 yaşında transfer oldu! “Çok mutluyum” | Video 25.02.2024 | 15:11
05:46
İsmail Kartal'dan penaltı yorumu | Video 25.02.2024 | 08:25