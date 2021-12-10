İlkay Gündoğan, model sevgilisi Sara Arfaoui'ye evlilik teklifinde bulundu! | Video
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Manchester City ve Almanya Milli Takımı'nın Türk asıllı yıldızı İlkay Gündoğan evliliğe yelken açtı. Dünya evine girmeye hazırlanan 31 yaşındaki yıldız futbolcu, model sevgilisi Sara Arfaoui'ye romantik bir evlenme teklifinde bulundu.