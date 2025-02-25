Video Spor Jose Mourinho derbi sonrası hakem odasına girdi! İşte Mourinho'nun Vincic'in odasına girdiği anlar... | Video
Jose Mourinho derbi sonrası hakem odasına girdi! İşte Mourinho'nun Vincic'in odasına girdiği anlar... | Video

Jose Mourinho derbi sonrası hakem odasına girdi! İşte Mourinho'nun Vincic'in odasına girdiği anlar... | Video

25.02.2025 | 08:38

Süper Lig'de kıyasıya şampiyonluk yarışı veren iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe, Rams Park'ta karşı karşıya geldi. 55 yıl sonra yabancı hakemin yönettiği dev derbi, 0-0 golsüz eşitlikle noktalandı. Buna karşın mücadele sonrası Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, flaş bir harekete imza attı. İşte Portekizli çalıştırıcının, Slavko Vincic'in odasına girdiği anlar...

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