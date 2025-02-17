Video Spor Jose Mourinho: "Normal şartlarda 8-9 puan üzerinde olmamız gerekiyordu" | Video
Jose Mourinho:

Jose Mourinho: "Normal şartlarda 8-9 puan üzerinde olmamız gerekiyordu" | Video

17.02.2025 | 08:39

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-1 kazanılan Kasımpaşa maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, 2 yıllık kontratı boyunca 'Mourinho etkisi'ni göreceklerini belirterek, "Adım adım hedef koyuyoruz. Şimdiki hedefimiz Anderlecht karşısında turu geçen taraf olmak. Ligde normal şartlarda 8-9 puan üzerinde olmamız gerekiyordu" dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu. Kendi oyun sistemi ile ilgili sorulan soruya Portekizli teknik adam, "Bizim kendi uygulamak istediğimiz fikirlerimiz var. Aynı zamanda rakip takıma karşı adapte etmemiz gereken şeyler oluyor. Bugün ilk golü atana kadar Kasımpaşa oyunu elinde bulunduruyordu. Bunun üstesinden gelmeyi başardık ve golü attık. Sonrasında oyun değişti. Oyuncuların almış olduğu şey taktiksel kültür diye adlandırdığım şey. Kasımpaşa'nın teknik direktörü Burak Yılmaz iyi bir teknik direktör. Geleli çok olmadı. Bu maç öncesinde 4'lü oynuyordu, bugün arkada 5'li oynadı. Bu da bizi ön görmediğimiz problemlerle yüzleştirdi. İkinci yarı 4'lüye döndüler bu da sorunlarla karşılaştırdı. Bence modern futbol bu. Saha içinde karşılaştığımız her soruna cevap verebildik. Şu anda takımımım mükemmel değil ama gelişiyoruz. 2-1 olduktan sonra periyodu söyleyebilirim 20 dakika vardı ve maçı kazanmamız gerekiyordu. Ama oyuncularım panik olmadılar. Bunun devamın da 3. golü attık. 4. golü de atabilirdik. Sıkıntı yaşamamamızın sebebi oyuncuların gelişiyor olması" diye konuştu.

"BİZLER SARI KARTLARI KONTROL ETMEK KONUSUNDA UZMAN DEĞİLİZ"
Mert Hakan Yandaş'ın sarı kart sınırında olduğu için kendisini uyarıp-uyarmamasıyla ilgili soruya Mourinho, "Bizler sarı kartları kontrol etmek konusunda uzman değiliz. Bizler sadece oyunumuzu oynuyoruz. Szymanski cezalıydı ve yokluğunu gördük. Orta sahada çözümümüz yoktu. Mert Hakan 90 dakika oynamak zorundaydı. Kostic limitteydi dolayısıyla oynatamadık. Kenarda taze oyuncularla oynamak durumdaydık. Zaten önümüzdeki maç Anderlecht maçı" yanıtını verdi.

"EN-NESYRİ ELEŞTİRİLDİĞİNDE PANİK OLMADIM"
Youssef En-Nesyri'nin yükselen formu ve performansıyla ilgili düşüncelerini aktaran Mourinho, "Zamanla alakası olduğunu düşünüyorum. Geldiği zaman sezon önce kampı geçirmemişti. Geldiğinde 90 dakika oynayacak fitlikte değildi. Edin (Dzeko) ile birlikte aynı anda olduğu çok az zaman geçirmişti. Sonra fiziksel kondisyonu gelişti. Çift forvet oynamaya başladık. Onun da formu yükseldi. Sizler onu eleştirdiğinizde ben panik olmadım. Ben ve sportif direktörümüz eleştirildi. Kulüp çok fazla para verdiği için eleştirildi. Hatta ocak ayında elimizden çıkarmamızı, Suudi Arabistan'a satılması konuşuldu. Şu an nasıl bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Ligde 15 golü var, kupada 3, Avrupa Ligi'nde de 5 golü var. Şu an çok iyi bir iş çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

"NORMAL ŞARTLARDA 8-9 PUAN ÜZERİNDE OLMAMIZ GEREKİYORDU"
Bu sezonki hedeflerle ilgili ise Mourinho, "Birkaç ay içinde dediğim cümleleri değiştiremem. 'Mourinho etkisi' kupalar kazanmaktır. Kendimi ve hedeflerimi böyle tanımlarım. Şu anda 3 turnuvada yarışıyoruz. Avrupa Ligi'nde üst düzey takımlar var. O kupayı kazanmak çok zor olacaktır. Adım adım hedef koyuyoruz. Şimdiki hedefimiz Anderlecht karşısında turu geçen taraf olmak. Türkiye Kupası'nda iyi durumdayız. Bir maç var orada kazanarak tur atlamak istiyoruz. Ligde normal şartlarda 8-9 puan üzerinde olmamız gerekiyordu. Birincinin 6 puan gerisindeyiz. Zor bir durum bizim için. 2 yıllık kontratım boyunca bu etkiyi göreceğiz. Hep birlikte bu yıl bir şeyler başarmayı deneyelim" diyerek sözlerini noktaladı.

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