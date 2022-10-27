Kızılyıldız - Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile karşılaşacak. Bu akşam saat 22:00'de başlayacak olan Kızılyıldız - Trabzonspor maçını EXXEN üyeleri EXXEN uygulaması kullanarak kesintisiz olarak izleyebilirler. Exxen Tv'ye https://www.exxen.com/tr adresinden üye olabilirsiniz.