Kuveyt'te hakemin kararını beğenmeyen klüp başkanı stadın ışıklarını kapattırıp penaltıyı iptal ettirdi!
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Kuveyt Ligi'nde Al Salmiya ile Al Qudisiya arasında oynanan maçta Al Salmiya Başkanı Talal Al Fahd Al Sabah, Al Qudisiya için çalınan penaltı kararı sonrası takımını sahadan çekerek stat ışıklarını kapattırdı. Bunun üzerine müsabakanın hakemi, pozisyonu VAR'da izleyerek kararından vazgeçti.