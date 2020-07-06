Levent Kartop: Takımı Süper Lig'de tutmak istiyoruz

Yukatel Denizlispor'da Yusuf Şimşek'in yerine kalan 4 hafta için teknik direktörlük görevine getirilen Levent Kartop, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Kartop, yeşil-siyahlı ekibi ligde tutmak istediklerine değinirken, Başakşehir maçında da puan almak istediklerini söyledi.