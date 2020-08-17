Video Spor Levent Tüzemen'den flaş sözler! "Mensah'ın açıklamaları hoş değil"

Levent Tüzemen'den flaş sözler! "Mensah'ın açıklamaları hoş değil"

Levent Tüzemen'den flaş sözler!
17.08.2020 | 21:49

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Transfer Raporu programında Beşiktaş'ın gündemini değerlendiren Levent Tüzemen, flaş açıklamalarda bulundu. Mensah transferine ilişkin konuşan Tüzemen,  "Kulüpler transferlerle birbirlerini ezemezler. Mensah'ın açıklamaları hoş değil." şeklinde konuştu.

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