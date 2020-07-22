Mariano Galatasaray'a veda etti

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da, ayrılıklar da gerçekleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılarda ilk olarak Japon yıldız Nagatomo takımdan ayrılırken daha sonra Henry Onyekuru kulübü tarafından çağırılmıştı. Galatasaray'da Selçuk İnan futbolu bırakırken son olarak Mariano da takımla son antrenmanına çıkmasının ardından 'parçalı' formaya veda etti.