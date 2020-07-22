Mariano Galatasaray'a veda etti
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:27
Mariano Galatasaray'a veda etti 22.07.2020 | 13:36
02:17
Galatasaray'dan Kenan Karaman hamlesi! 22.07.2020 | 12:50
01:00
GOL | 68 Aksaray Belediyespor 2-1 1928 Bucaspor 22.07.2020 | 01:01
00:47
GOL | 68 Aksaray Belediyespor 1-0 1928 Bucaspor 22.07.2020 | 00:50
02:17
GOL | 68 Aksaray Belediyespor 1-1 1928 Bucaspor 22.07.2020 | 00:50
00:40
Fenerbahçeli Muriqi’ye astronomik teklif! 21.07.2020 | 22:37
00:35
GOL | 24 Erzincanspor 4-2 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 22:26
01:45
GOL | 24 Erzincanspor 3-1 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 22:07
00:51
GOL | 24 Erzincanspor 2-1 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 22:04
01:06
GOL | 24 Erzincanspor 4-1 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 22:04
01:00
GOL | 24 Erzincanspor 2-0 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 21:39
01:00
GOL | 24 Erzincanspor 1-0 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 21:38
01:07
Emre Bol'dan flaş yorum! "Fenerbahçe Altay ile..." 21.07.2020 | 20:09
01:24
Fenerbahçe'ye 2 stoper birden! 21.07.2020 | 19:49
01:19
Emre Bol'dan Mesut Özil sözleri! Fenerbahçe... 21.07.2020 | 19:33
00:55
Trabzonspor Kupa'ya odaklandı 21.07.2020 | 14:20
01:11
Galatasaray'da gözler Trezeguet'ye çevrildi 21.07.2020 | 14:19
01:20
Fenerbahçe'de neşter vuruluyor 21.07.2020 | 14:18
01:30
Fenerbahçe'nin tarihi başarısızlığı 21.07.2020 | 14:18
01:22
Fenerbahçe'de gözler harcama limitlerinde 21.07.2020 | 14:17
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da, ayrılıklar da gerçekleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılarda ilk olarak Japon yıldız Nagatomo takımdan ayrılırken daha sonra Henry Onyekuru kulübü tarafından çağırılmıştı. Galatasaray'da Selçuk İnan futbolu bırakırken son olarak Mariano da takımla son antrenmanına çıkmasının ardından 'parçalı' formaya veda etti.