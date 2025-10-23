Mario Lemina: "Osimhen şu ana kadar oynadığım en iyi forvet" | Video 23.10.2025 | 09:05 Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Mario Lemina, 3-1 kazanılan Bodo/Glimt maçı sonrası, Şampiyonlar Ligi'nin sürpriz sonuçlara açık bir organizasyon olduğunu söyleyerek, her zaman sahaya yüzde 100 ile çıkmaları gerektiğini belirtti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçında sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların başarılı orta sahası Mario Lemina da müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HER ŞEY OLABİLİYOR"

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçlarında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a karşı alınan 5-1'lik yenilginin beklenmeyen bir sonuç olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Lemina, "Bunlar olabiliyor Şampiyonlar Ligi'nde. Dünkü sonuçları da gördünüz. Şampiyonlar Ligi'nde her şey olabiliyor. Her an hazırlıklı olmamız ve yüzde 100'ümüz ile sahaya çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"OSİMHEN ŞU ANA KADAR OYNADIĞIM FORVETLER ARASINDA EN İYİSİ"

32 yaşındaki futbolcu, Victor Osimhen'in baskılı oyununun orta sahada görev yapan futbolcular olarak kendilerine de büyük katkı sağladığını dile getirerek, "İnanılmaz bir forvet olduğunu söyleyebilirim. Şu ana kadar oynadığım forvetler arasındaki en iyisi. Kendisinden çok şey veriyor ve takıma yardımcı olmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.

LUCAS TORREİRA İLE BERABER OYNAMASI HAKKINDA

Lucas Torreira ile birlikte orta sahada agresif bir oyun oynadıklarını ve bunun da rakipleri zorladığını belirten Mario Lemina, "İleri doğru gidebiliyoruz, forvet hattına yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda topları kapıp geçiş sağlayabiliyoruz takıma. Bu da forvetlerimizin işine yarıyor. Aynı zamanda defansımızın da işini kolaylaştırmış oluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

Sarı-kırmızılı futbolcu, fiziksel olarak kendini iyi hissettiğinden de bahsetti. Lemina, "Bunun yanında milli takımımın da hedefleri var. Bunun yanında sadece bireysel değil, takım hedeflerimiz de var. Milli takımımda da yüzde 100'ümü göstermek istiyorum. Hem kulüp hem de milli takım için çok önemli bir sene olacak" cümlelerine yer verdi.

Oyundan çıkarken kasığını tutmasıyla alakalı genel bir soruyu da tecrübeli futbolcu, "Ardı ardına maçlar oynadığınız zaman ağrılar olabiliyor. Bir şey olmasındansa oyundan alınmayı tercih ediyorum" diye cevap verdi.