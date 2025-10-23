Video Spor Mario Lemina: "Osimhen şu ana kadar oynadığım en iyi forvet" | Video
Mario Lemina:

Mario Lemina: "Osimhen şu ana kadar oynadığım en iyi forvet" | Video

23.10.2025 | 09:05

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Mario Lemina, 3-1 kazanılan Bodo/Glimt maçı sonrası, Şampiyonlar Ligi'nin sürpriz sonuçlara açık bir organizasyon olduğunu söyleyerek, her zaman sahaya yüzde 100 ile çıkmaları gerektiğini belirtti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçında sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların başarılı orta sahası Mario Lemina da müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HER ŞEY OLABİLİYOR"
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçlarında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a karşı alınan 5-1'lik yenilginin beklenmeyen bir sonuç olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Lemina, "Bunlar olabiliyor Şampiyonlar Ligi'nde. Dünkü sonuçları da gördünüz. Şampiyonlar Ligi'nde her şey olabiliyor. Her an hazırlıklı olmamız ve yüzde 100'ümüz ile sahaya çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"OSİMHEN ŞU ANA KADAR OYNADIĞIM FORVETLER ARASINDA EN İYİSİ"
32 yaşındaki futbolcu, Victor Osimhen'in baskılı oyununun orta sahada görev yapan futbolcular olarak kendilerine de büyük katkı sağladığını dile getirerek, "İnanılmaz bir forvet olduğunu söyleyebilirim. Şu ana kadar oynadığım forvetler arasındaki en iyisi. Kendisinden çok şey veriyor ve takıma yardımcı olmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.

LUCAS TORREİRA İLE BERABER OYNAMASI HAKKINDA
Lucas Torreira ile birlikte orta sahada agresif bir oyun oynadıklarını ve bunun da rakipleri zorladığını belirten Mario Lemina, "İleri doğru gidebiliyoruz, forvet hattına yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda topları kapıp geçiş sağlayabiliyoruz takıma. Bu da forvetlerimizin işine yarıyor. Aynı zamanda defansımızın da işini kolaylaştırmış oluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"
Sarı-kırmızılı futbolcu, fiziksel olarak kendini iyi hissettiğinden de bahsetti. Lemina, "Bunun yanında milli takımımın da hedefleri var. Bunun yanında sadece bireysel değil, takım hedeflerimiz de var. Milli takımımda da yüzde 100'ümü göstermek istiyorum. Hem kulüp hem de milli takım için çok önemli bir sene olacak" cümlelerine yer verdi.

Oyundan çıkarken kasığını tutmasıyla alakalı genel bir soruyu da tecrübeli futbolcu, "Ardı ardına maçlar oynadığınız zaman ağrılar olabiliyor. Bir şey olmasındansa oyundan alınmayı tercih ediyorum" diye cevap verdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mario Lemina: Osimhen şu ana kadar oynadığım en iyi forvet | Video 02:38
Mario Lemina: "Osimhen şu ana kadar oynadığım en iyi forvet" | Video 23.10.2025 | 09:05
Toprak Razgatlıoğlu: Hedefimiz her zaman kazanmak | Video 14:41
Toprak Razgatlıoğlu: "Hedefimiz her zaman kazanmak" | Video 21.10.2025 | 15:35
Bursa’da U16 maçında yumruklar konuştu | Video 00:18
Bursa’da U16 maçında yumruklar konuştu | Video 20.10.2025 | 10:38
Domenico Tedesco: Büyük takımlar girdikleri pozisyonları gole çevirmeli | Video 07:24
Domenico Tedesco: "Büyük takımlar girdikleri pozisyonları gole çevirmeli" | Video 20.10.2025 | 09:00
İtalya’da İsrail Milli Takımı protestosu: İsrail, FİFA’dan atılsın | Video 01:15
İtalya’da İsrail Milli Takımı protestosu: "İsrail, FİFA’dan atılsın" | Video 15.10.2025 | 09:07
Başkan Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini tebrik etti | Video 04:00
Başkan Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini tebrik etti | Video 15.10.2025 | 09:06
Vincenzo Montella: İlk yarıda maçı bitirmek beni mutlu etti | Video 09:16
Vincenzo Montella: "İlk yarıda maçı bitirmek beni mutlu etti" | Video 15.10.2025 | 09:06
Vincenzo Montella: Dünya Kupası hayalimizden vazgeçmeyeceğiz | Video 04:42
Vincenzo Montella: "Dünya Kupası hayalimizden vazgeçmeyeceğiz" | Video 12.10.2025 | 09:50
VAR kayıtları açıklandı! İşte Samsunspor-Fenerbahçe maçındaki çok konuşulan o pozisyon için konuşulanlar | Video 09:43
VAR kayıtları açıklandı! İşte Samsunspor-Fenerbahçe maçındaki çok konuşulan o pozisyon için konuşulanlar | Video 07.10.2025 | 09:02
Yüksel Yıldırım’dan hakem tepkisi: Bize karşı olsaydı VAR bile çağırmazdı | Video 02:08
Yüksel Yıldırım’dan hakem tepkisi: "Bize karşı olsaydı VAR bile çağırmazdı" | Video 06.10.2025 | 09:04
Domenico Tedesco: Bugünkü 1 puandan mutlu olmamız gerekiyor | Video 05:21
Domenico Tedesco: "Bugünkü 1 puandan mutlu olmamız gerekiyor" | Video 06.10.2025 | 09:04
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka: Aynı hataları eşekler gibi tekrar ediyoruz | Video 08:35
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka: "Aynı hataları eşekler gibi tekrar ediyoruz" | Video 06.10.2025 | 09:04
Okan Buruk: Yasin Kol’un yaptığı hatayla Arda Kardeşler’in yaptığı hata arasında fark yok | Video 12:42
Okan Buruk: "Yasin Kol'un yaptığı hatayla Arda Kardeşler'in yaptığı hata arasında fark yok" | Video 05.10.2025 | 08:57
Galatasaray-Liverpool maçındaki karaborsacılar yakalandı | Video 00:42
Galatasaray-Liverpool maçındaki karaborsacılar yakalandı | Video 02.10.2025 | 14:49
Victor Osimhen: Tarih yazmak için elimizden geleni yapacağız | Video 06:04
Victor Osimhen: "Tarih yazmak için elimizden geleni yapacağız" | Video 01.10.2025 | 09:00
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot: Galatasaray, bizim için zor bir rakip | Video 10:52
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot: "Galatasaray, bizim için zor bir rakip" | Video 30.09.2025 | 08:58
Sergen Yalçın: Derbilerin sonucu belli olmaz | Video 07:09
Sergen Yalçın: "Derbilerin sonucu belli olmaz" | Video 30.09.2025 | 08:58
Galatasaray - Liverpool Maçı öncesi Okan Buruk: Galatasaray gibi oynayacağımız bir maç olacak | Video 12:07
Galatasaray - Liverpool Maçı öncesi Okan Buruk: "Galatasaray gibi oynayacağımız bir maç olacak" | Video 29.09.2025 | 14:03
Domenico Tedesco: Bugün takım güç olarak üst sevideydi | Video 10:49
Domenico Tedesco: "Bugün takım güç olarak üst sevideydi" | Video 29.09.2025 | 08:59
Fenerbahçe Kulübü’nün yeni başkanı Sadettin Saran’dan, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat açıklaması | Video 03:14
Fenerbahçe Kulübü'nün yeni başkanı Sadettin Saran'dan, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat açıklaması | Video 23.09.2025 | 15:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY