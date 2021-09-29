Marsilya'nın yıldızı Cengiz Ünder'den Fatih Terim itirafı! "Yeri bende çok ayrı" | Video
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UEFA Avrupa Ligi'nde grubun ikinci maçında temsilcimiz Galatasaray, Fransa ekibi Marsilya'ya konuk olacak. Marsilya'da forma giyen Milli futbolcumuz Cengiz Ünder ve teknik direktör Sampaoli basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cengiz Ünder, Fatih Terim'den bahsederek Cengiz Ünder: "Fatih Terim'in yeri bende çok ayrı... Bana genç yaşta Milli takımda görev verdi." açıklamasını yaptı.