Video Spor Mauro Icardi, İstanbul'a geldi | Video
Mauro Icardi, İstanbul'a geldi | Video

Mauro Icardi, İstanbul'a geldi | Video

18.01.2024 | 06:08

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi akşam 22.30 sıralarında İstanbul'a geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe derbisinin ardından sakatlığından dolayı ligde oynanan Konyaspor ve Sivasspor maçlarında forma giyemeyen Mauro Icardi, ailesiyle birlikte Sao Paulo'dan havalanan Türk Hava Yolları'na ait TK16 sefer sayılı tarifeli uçakla akşam 22.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi. Golcü oyuncunun kısa sürede takıma katılıp ve antrenmanlara başlaması bekleniyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mauro Icardi, İstanbul’a geldi | Video 00:45
Mauro Icardi, İstanbul'a geldi | Video 18.01.2024 | 06:08
İsmail Kartal’dan forvet transferi açıklaması | Video 07:14
İsmail Kartal'dan forvet transferi açıklaması | Video 18.01.2024 | 06:08
GOL | Adana Demirspor 2-2 24 Erzincanspor 00:55
GOL | Adana Demirspor 2-2 24 Erzincanspor 17.01.2024 | 23:51
GOL | Adana Demirspor 1-2 24 Erzincanspor 00:51
GOL | Adana Demirspor 1-2 24 Erzincanspor 17.01.2024 | 23:51
GOL | Adana Demirspor 0-2 24 Erzincanspor 01:20
GOL | Adana Demirspor 0-2 24 Erzincanspor 17.01.2024 | 23:50
GOL | Adana Demirspor 0-1 24 Erzincanspor 01:07
GOL | Adana Demirspor 0-1 24 Erzincanspor 17.01.2024 | 23:50
GOL | Fenerbahçe 6-0 Adanaspor 01:29
GOL | Fenerbahçe 6-0 Adanaspor 17.01.2024 | 23:47
Mauro Icardi, İstanbul’a geldi 00:45
Mauro Icardi, İstanbul'a geldi 17.01.2024 | 23:02
GOL | Fenerbahçe 4-0 Adanaspor 00:47
GOL | Fenerbahçe 4-0 Adanaspor 17.01.2024 | 22:41
GOL | Fenerbahçe 3-0 Adanaspor 01:06
GOL | Fenerbahçe 3-0 Adanaspor 17.01.2024 | 22:23
GOL | Fenerbahçe 2-0 Adanaspor 01:02
GOL | Fenerbahçe 2-0 Adanaspor 17.01.2024 | 22:23
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Murat Kurum’a destek mesajı: İstanbul için bir şans | Video 00:29
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Murat Kurum'a destek mesajı: "İstanbul için bir şans" | Video 17.01.2024 | 15:29
Gökhan Zan depremzedelere hakaret eden Murat Tanış’a isyan etti: Allah seni kahretsin | Video 00:15
Gökhan Zan depremzedelere hakaret eden Murat Tanış'a isyan etti: "Allah seni kahretsin" | Video 17.01.2024 | 15:22
Fernando Santos: Beşiktaş taraftarının harika olduğunu biliyordum | Video 14:22
Fernando Santos: "Beşiktaş taraftarının harika olduğunu biliyordum" | Video 14.01.2024 | 08:37
Süper Lig’de ’yarı otomatik ofsayt sistemi’ ikinci yarıdan itibaren kullanılacak | Video 01:00
Süper Lig'de 'yarı otomatik ofsayt sistemi' ikinci yarıdan itibaren kullanılacak | Video 12.01.2024 | 12:25
ABD’li boksör Kevin Johnson’a Rusya’dan vatandaşlık | Video 00:40
ABD’li boksör Kevin Johnson’a Rusya’dan vatandaşlık | Video 12.01.2024 | 08:38
Okan Buruk: VAR kayıtlarını inşallah açıklarlar | Video 07:45
Okan Buruk: "VAR kayıtlarını inşallah açıklarlar" | Video 12.01.2024 | 08:38
İsmail Kartal’dan Bonucci ve transfer açıklaması | Video 06:51
İsmail Kartal’dan Bonucci ve transfer açıklaması | Video 11.01.2024 | 06:12
Edin Dzeko: Kulüp kaliteli oyuncularla görüşüyor | Video 03:35
Edin Dzeko: "Kulüp kaliteli oyuncularla görüşüyor" | Video 11.01.2024 | 06:13
Çaykur Rizespor 0-4 Beşiktaş MAÇ SONU | Serdar Topraktepe: Rahat bir maçtı | Video 01:10
Çaykur Rizespor 0-4 Beşiktaş MAÇ SONU | Serdar Topraktepe: "Rahat bir maçtı" | Video 10.01.2024 | 06:01

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA