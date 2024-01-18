Mauro Icardi, İstanbul'a geldi | Video
Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi akşam 22.30 sıralarında İstanbul'a geldi.
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