Max Gradel ligin en iyilerini açıkladı! Uğurcan Çakır, Mesut Özil ve Pjanic'e övgü...
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Fildişi Sahilleri milli takımının kaptanlığı yapan Sivasspor'un önemli isimlerinden Max Gradel, SABAH TV'nin sorularını yanıtladı. Uluslarası Futbol Ekonomi Forumu ve Süper Lig En İyileri ödül törenine katılan Max Gradel, yılın kanadı seçildi. Gradel, Sabah TV'nin sorularını cevapladı.