Mensah resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş'ın yeni transferi Bernard Mensah, resmi sözleşmeye imza attı. Siyah-beyazlı takımdaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Mustafa Mandev aktardı. Mandev, "Mensah 1 yıllık kiralık olarak kendisini Beşiktaş'a bağlayan imzayı attı. Satın alma opsiyonu 4.5 milyon euro" ifadelerini kullandı.