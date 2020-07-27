Mert Günok: Hak ettiğimiz bir şampiyonluktu

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir'in kalecisi Mert Günok, açıklamalarda bulundu. Günok, "Pandemi sürecinden dolayı zor bir sezondu. Hak ettiğimiz bir şampiyonluktu" ifadelerini kullandı.