MotoGP'de szonun ilk yarışında korkutan kaza! Şampiyon Marquez'in kolu kırıldı | Video
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MotoGP’de yeni sezonun ilk yarışı kazayla başladı! İspanya’da koşulan ilk yarışta şampiyonluğun en büyük favorisi Marc Marquez, yaşadığı talihsizlik sonucunda yarış dışı kaldı.