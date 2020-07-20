Video Spor MotoGP'de szonun ilk yarışında korkutan kaza! Şampiyon Marquez'in kolu kırıldı | Video

MotoGP'de szonun ilk yarışında korkutan kaza! Şampiyon Marquez'in kolu kırıldı | Video

MotoGP'de szonun ilk yarışında korkutan kaza! Şampiyon Marquez'in kolu kırıldı | Video
20.07.2020 | 12:21

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MotoGP’de yeni sezonun ilk yarışı kazayla başladı! İspanya’da koşulan ilk yarışta şampiyonluğun en büyük favorisi Marc Marquez, yaşadığı talihsizlik sonucunda yarış dışı kaldı.

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