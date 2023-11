Okan Buruk: "İlk maçtaki gibi iyi bir oyun ortaya koyacağız” | Video 08.11.2023 | 08:59 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bugün oynanacak Bayern Münih maçında çok fazla Türk seyirci olacağına vurgu yaparak, “Onların gücüyle birlikte biz de sahada elimizden gelenin en iyisini yapıp ilk maçtaki gibi iyi bir oyun ortaya koyacağız. İnşallah bunu sonuca yansıtırız” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü haftasında Galatasaray, bugün saat 23:00'de Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak. Bu müsabaka öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Münih Arena'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu belirten Buruk, "Burada olduğumuz için çok heyecanlı ve bir Türk takımı olarak bunun gururunu yaşıyoruz. Şampiyonlar Ligi çok iyi bir organizasyon ve burada Galatasaray'ın tekrardan olması çok önemli, çok değerli. Bu gruptan çıkmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi serüveninde sadece 5 kere Türk takımları gruplardan çıkabildi, bunun 3'ü Galatasaray'a ait. Biz de bunu tekrarlamak istiyoruz. Son 6 yıldır buna ulaşılmadı, tekrar Türk takımının gruptan çıkması ilk hedefimiz. Çok kaliteli bir ekiple oynayacağız. İlk maçta da bunu gördük, hücumdaki oyuncuları çok hızlı. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Tabii ki kendimize güveniyoruz, oyuncularıma güveniyorum. Statta çok fazla Türk seyircileri olacaktır, onların gücüyle birlikte biz de sahada elimizden gelenin en iyisini yapıp ilk maçtaki gibi iyi bir oyun ortaya koyacağız. İnşallah bunu sonuca yansıtırız" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY SAHADA KAZANMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPACAK"

Bayern karşısında planlarının pozisyona girmek ve onları gole çevirmek olduğunu söyleyen sarı-kırmızılıların teknik patronu, "Beklentimiz her maçtan, özellikle Avrupa'daki deplasman maçlarında oynadığımız maçlardan galibiyetle döndük, ilk maçtan beraberlikle döndük. Yarın ki maçla ilgili hem rakibimizi analize ettik, hem bizim oyunumuz ikisini bir arada uygulamaya çalışacağız. İki takımın da toplu ve topsuz oyunu doğru şekilde oynayacağını düşünüyorum. Planlarımız, pozisyonlara girmek ve bulduğumuz pozisyonları gole çevirmek. Kopenhag ve Bayern maçlarında bu sorunları yaşadık. Galatasaray sahada kazanmak için elinden geleni yapacak. Çok önemli oyunculara karşı oynayacağız, bunu da bilerek savunma gücünü arttırmamıza gerekecek" diye konuştu.

"OYUNCULARIM HER DURUMDA FEDAKARLIKLARINI YAPIYOR"

Sakat oyuncularla ilgili bilgiler veren 50 yaşındaki teknik adam, son lig maçında sakatlık yaşayan Muslera'nın durumuna maç saatinde bakılacağını belirterek şunları söyledi: "Bugün antrenmanda bizimle beraber sahada yer aldı. Olumsuz bir şey olmadı. Yarına kadar tekrar bakıp kararımızı vereceğiz. Bugün her şey olumlu gitti. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, hepsi oynamak istiyor. Her durumda fedakarlıklarını yapıyorlar. Takım arkadaşları ve camiaya olan bağlılıklarını gösteriyorlar. Icardi de bunu yapıyor. Bütün oyuncularım için Galatasaray'ı sahiplenen, takımın ne zaman nerede olursa olsun ihtiyacı olan oyuncularım var bu yönden de şanslı biriyim."

"BİZİ DESTEKLEMEYE GELDİKLERİNİN HAKKINI VERMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Taraftarlara da seslenen Okan Buruk, "İlk maçta muhteşem bir taraftar vardı. Kendi sahamızda inanılmaz bir atmosfer oluşturdular. Uzun yıllar hepimizin stat ambiyansı ve oyun olarak hatırlayacağımız bir maç olacak. 2000'lerde burada Olimpiyat stadında oynamaya gelmiştik, yollardan Türk seyirciler yürüdüğünü görüyorduk. Seyirci üstünlüğünü aldığımız yıllar vardı. Yarın tabii ki çok fazla Türk seyirci olacak, belki seyirci üstünlüğünü alamayacağız ama onların desteği ile birlikte biz de sahada en iyi oyunu oynamaya çalışacağız. Manchester maçında da farklı yerlerde seyirciler vardı. Buradaki seyircilere, burada bizi desteklemeye geldiklerinin hakkını vermeye çalışacağız" diyerek sözlerini noktaladı.