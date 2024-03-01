Okan Buruk: "Seyircimizin önünde alışık olmadığımız bir mağlubiyet aldık" | Video 01.03.2024 | 08:33 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, elendikleri Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, "Seyircimizin önünde alışık olmadığımız bir mağlubiyet aldık" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı ve kupaya veda etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Kazanarak çıkmaya alışmıştım ama kaybeden takımın hocası olarak buradayım. Maç kaybettikten sonra konuşmak zor. Bugün özelinde 3 gün önce oynadığımız maç vardı. 6 günde 3 maçımız vardı. Burada daha dinlenmiş 4-5 oyuncuyu içeriye katmak istedik. Ufak tefek sakatlığı olan kadromuzda olmayan oyuncular da vardı. Maça başlangıcımız çok iyi değildi. Rakibimiz çok kaliteli işler yaptı. Biz Galatasaray olarak daha iyisini yapmamız gerekiyor. Özellikle rakibimiz topa sahipken bizim baskılarımızı hızlı bir şekilde kırdı ve kalemize tehlike yaptı. Belli bölümlerde hücum şansı da çıktı. Bir türlü 1-1'i bulamadık. Arkasından yediğimiz ikinci gol maçın bitmesine sebep oldu. Oyundan olarak performans olarak memnun değiliz. Daha iyisini yapmamız gerekiyor. Rakibimizi tebrik ediyorum. Karagümrük hak ettiği bir galibiyet aldı. Çok zorlu bir fikstürden geçiyoruz. 3 gün sonra yeni bir maça çıkacağız. Bu maçı unutup o maça hazırlanacağız. Seyircimizin önünde alışık olmadığımız bir mağlubiyet aldık. Dinlenmemiz lazım, kafa olarak da dinlenmemiz lazım. Ligdeki başarımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Bizim için şampiyonluk önemli ve değerli. Maddi ve manevi olarak da değerli. Ben ve oyuncularım kafamızı kaldırım bir sonraki maça hazırlanmamız gerekiyor" diye konuştu.

"BİZİM İÇİN ANA HEDEFLERDEN BİRİ ŞAMPİYONLUK"

Mağlubiyetlerin psikolojik anlamda bazen olumsuz etkilediğini ifade eden Buruk, "Ama çok çabuk kafamızı kaldırıp bir sonraki maçı kazanmaya bakmamız lazım. Çok kısa da bir süre var. Bugün mağlubiyetin yanında maç öncesindeki düşüncemiz belki 45-60 dakika sonrası yorgun oyuncularımızı da dinlendirebilir miyiz diye düşündük ama bu mümkün olmadı. Bu yorgunluk var. Çok da önemli derbi maçına çıkacağız. Bu yorgunluklarını çabuk şekilde atlama şansımız var. Oyuncularımızı dinlendireceğiz, bu maça hazırlayacağız. Hem Avrupa'dan hem Türkiye Kupası'ndan elenmek bizim için üzücü. Bizim için ana hedeflerden biri şampiyonluk. Şampiyonluk için de çok avantajlıyız, çok formdayız. İyi bir gidişatımız var. Deplasmanda oynamak tabii ki kolay değil. Bunu yapabilecek kadroya sahibiz. Bu tür maçları oynamış birçok oyuncularımız var" şeklinde konuştu.

"HEM BENİM İÇİN HEM OYUNCULARIMIZ İÇİN SON 1 HAFTADA YAŞADIĞIMIZ 2 MAÇ DERS OLDU"

Kendileri için en yoğun haftanın bu hafta olduğunu ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Bizim için en yoğun hafta buydu. Yaklaşık 9 günde 4 maç oynuyoruz. Bizi en zorlayacak yer burasıydı. Bazı mevkiiler sakatlıktan dolayı elimizin bağlandığı mevkiler vardı. Ana düşüncemiz lige odaklanmak. Tek maç haftalarına dönüyoruz. Geçen seneye benzer yola dönüyoruz. Hafta hafta tek maç üzerinden gideceğiz. Avrupa'dan ve Türkiye Kupası'ndan ne kadar üzülsek de lige odaklanma açısından önemli ve değerli olacak. Tek maçı düşünerek maça hazırlanacağız. Yaklaşık 44 maç oldu. Temmuzdan beri çok yoğun tempodayız. Şu an hedefiniz lig. Ligde istediğimiz, düşündüğümüz ve hayal ettiğimiz şampiyonluğa ulaşmak için çaba sarf edeceğiz. Hem benim için hem oyuncularımız için son 1 haftada yaşadığımız 2 maç ders oldu" açıklamasında bulundu.

"VERİLEN ŞANSLARI HERKESİN DAHA İYİ DEĞERLENDİRMESİ GEREKİYOR"

Sağ bek bölgesinin kendileri için önemli olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Barış'ı, Kaan'ı oynattık. Kaan da ağrılarıyla oynuyor. En sağlıklı hali değil. Barış'ı birçok bölgede oynattık. Sahada zaman zaman yorulduğunu görüyoruz. Bazı bölgelerde eksikliğimiz oluyor. Bundan sonraki dönem Ziyech, Serge döndüğü zaman bence daha tamamlanacağız. Kadrodaki rekabetin de daha fazla aratacağını düşünüyorum. Verilen şansları da herkesin daha iyi değerlendirmesi gerekiyor. Kulübeden gelen oyuncularımız önemli. Son 3 ay bizim için önemli" dedi.

Buruk son olarak sakatlığı bulunan Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier'in durumu için ise, "Bizle antrenmanlara başlamadı. Yarın veya öbür gün takımla antrenmanla başlayabilecek duruma geleceğini düşünüyoruz. Belki Beşiktaş maçına yetiştireceğimizi düşünüyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.