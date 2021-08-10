Olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden Ferhat Arıcan kariyerindeki bilinmeyenleri anlattı...

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil eden ve bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan, A Spor'a konuk oldu. Olimpiyatları ve kariyeriyle ilgili değişimleri anlatan başarılı sporcu, desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.