Onur Özkan A Spor'da yorumladı "Fenerbahçe'de "Biz şampiyon olabiliriz" hissi oluştu" | Video
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son hız devam ederken, Fenerbahçe'nin Giresunspor ile deplasmanda oynayacağı mücadele hem şampiyonluk hem de küme düşme hattı açısından son derece önemli hale geldi. Onur Özkan, bu hayati mücadeleyi A Spor'da değerlendirdi.
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