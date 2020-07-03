Onyekuru Trabzonspor maçında oynayacak mı? İşte son durum...

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve Monaco'nun kulübe çağırdığı Henry Onyekuru'nun Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu. Nijeryalı futbolcunun durumuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.