Video Spor Pendik’te amatör maçta saha boks ringine döndü 4 futbolcu yaralandı | Video
Pendik’te amatör maçta saha boks ringine döndü 4 futbolcu yaralandı | Video

Pendik’te amatör maçta saha boks ringine döndü 4 futbolcu yaralandı | Video

23.05.2022 | 12:11

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Pendik’te oynanan amatör maçta futbolcular birbirine girdi. Saha içerisinde yumruk yumruğa kavga eden futbolcular sahayı boks ringine çevirirken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Pendik'te, 1. Lig amatör takımlarından Pendik Çamlık Spor ile Fetih Kelkit Spor arasında oynanan futbol müsabakasında futbolcular arasında maç sonununda hakemin bitiş düdüğüyle birlikte gerginlik çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen gerginlikte futbolcular birbirine girdi. Boks ringine dönen yeşil sahada sportmenliğe yakışmayan görüntüler ortaya çıktı. Telefon kameralarına yansıyan görüntülerde kavga eden futbolcular birbirlerinden şikayetçi oldu. Görüntülerde, Pendik Çamlık Spor oyuncularının Fetih Kelkit Sporlu oyuncuları darp ettiği ve Fetih Kelkitli 4 oyuncunun yaralandığı öğrenildi. Yaralanan futbolcular hastaneye giderek darp raporu aldı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ
Sporcular arasında yaşanan tekme tokat kavga polis ekiplerin müdahalesiyle sonlandırılırken 4 futbolcu kavga sebebiyle yaralandı. Yaralanan futbolcular hastaneye giderek darp raporu aldı.

"40 YILLIK FUTBOL HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"
Deplasmana gittiklerini ve hem rakibin kendilerini yenmelerine rağmen saldırdığını ifade eden Fetih Kelkit Teknik direktörü Hüseyin Yıldırım, "Maçın bitiminin son saniyesinde maç 2-2 idi. Son saniyelerde yediğimiz gol ile yenildik. Mağlubiyete üzülmüyorum, istersem 5-0 yenileyim, maçtan sonra oyuncularıma yapılan aşırı tepki ve müdahale ile ben çıldırdım. 40 yıllık futbol hayatımda böyle bir şey görmedim. Böyle bir mantığı kabul edemiyorum. Şikayetçi olduk, darp raporu aldık. Çarşamba günü kısmetse futbol federasyonuna itirazımızı yapacağız. Gerekirse şu olaydan sonra ligden çekilmeyi dahi düşünüyoruz" dedi.

"BİZ ORAYA TOP OYNAMAYA GİTTİĞİMİZ HALDE BİZİ DARP EDENLERİ KINIYORUZ"
Fetih Kelkit Spor oyuncularından Hasan Yel, "Önemli bir deplasman maçında son dakikada yediğimiz gol sonrası hakemin maçı bitirmesinin ardından bir arbede yaşandı. Anlamadığımız şekilde darp edildik. Darp raporlarımız elimizde mevcut. Biz oraya top oynamaya gittiğimiz halde bizi darp edenleri kınıyoruz." diye konuştu.

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