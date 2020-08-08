Video Spor Radamel Falcao'dan özel antrenör eşliğinde idman

Radamel Falcao'dan özel antrenör eşliğinde idman

Radamel Falcao'dan özel antrenör eşliğinde idman
08.08.2020 | 21:21

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Galatasaray'ın 34 yaşındaki Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao yeni sezon hazırlıklarına başladı. Yıldız futbolcu özel antrenörü eşliğinde evinde yaptığı antrenmanı sosyal medyadan paylaştı.

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Falcao, yeni sezon hazırlıklarını evinde sürdürüyor. Geçen sezon başında AS Monaco'dan Galatasaray'a transfer olan 34 yaşındaki yıldız, sakatlık problemleri nedeniyle birçok maçı kaçırmış ve takımını yalnız bırakmıştı.

Falcao, özel antrenörü ile birlikte evinde yaptığı antrenmanlarla yeni sezona hazır olarak girmek istiyor.

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