Video Spor Real Madrid Barcelona maçı CANLI İZLE | El Clasico CANLI LİNK
Real Madrid Barcelona maçı CANLI İZLE | El Clasico CANLI LİNK

Real Madrid Barcelona maçı CANLI İZLE | El Clasico CANLI LİNK

20.03.2022 | 17:04

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La Liga'da Real Madrid Barcelona derbisi 20 Mart 2022 Pazar (bugün) oynanacak. Heyecanlı mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak. Peki El Clasico olarak adlandırılan Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda? İşte Real Madrid Barcelona maçı canlı izle linki.

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Santiago Bernabeu Stadyumu'nda yaşanacak El Clasico heyecanı için geri sayım başladı. İki takımın taraftarları stadyumu dolduracak ve La Liga'yı canlı canlı yaşayacak. Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, PSG'i elemenin verdiği güçle karşılaşmanın şanslı tarafında görülüyor. Barcelona ise uzun bir aradan sonra El Clasico galibiyetinin peşinde olacak. Real Madrid Barcelona maçı öncesi Real Madrid 66 puanla lider durumunda, Barcelona ise bir maç eksikliği ile 51 puanla 3. sırada yer alıyor.

200'ün üzerinde ülkede canlı yayınlanacak dev maç, D-Smart platformundaki Spor Smart ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

REAL MADRİD BARCELONA CANLI İZLE | DSMART SPOR SMART

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