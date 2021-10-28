Rıza Çalımbay Sabah TV'ye açıkladı: 'Bu hakem düzeni değişmeli!'

Türkiye'nin önemli teknik direktörlerinden Rıza Çalımbay, Sabah TV'nin konuğu oldu. Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katılan Çalımbay, Sivasspor'un hedeflerinden hakem hatalarına kadar birçok konuda konuştu. Son maçta hakemlerden büyük rahatsızlık duyduklarını dile getiren Rıza Çalımbay, düzenin değişmesi gerektiğini ifade etti.