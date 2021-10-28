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Rıza Çalımbay Sabah TV'ye açıkladı: 'Bu hakem düzeni değişmeli!' 28.10.2021 | 14:18
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Beşiktaş derbisi sonrası Levent Tüzemen'den penaltı eleştirisi! 26.10.2021 | 00:37
13:44
Sergen Yalçın: Oyuncularımız geri dönmeye başladı 26.10.2021 | 00:37
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Fatih Terim'den Beşiktaş yenilgisi sonrası açıklamalar 26.10.2021 | 00:36
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Diagne'nin teşekkürünün sırrı ortaya çıktı | Video 25.10.2021 | 14:14
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Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne'den danslı teşekkür paylaşımı! 25.10.2021 | 12:40
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Alanyaspor yenilgisi sonrası Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a sert tepki! 24.10.2021 | 22:37
00:22
Fenerbahçe taraftarından 'yönetim istifa' sesleri! 24.10.2021 | 21:13
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Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'a 10 bin taraftardan destek | Video 24.10.2021 | 17:04
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Vitor Pereira: Avrupa Ligi'ni kazanacağımızı düşünen mi var? 22.10.2021 | 00:06
Türkiye'nin önemli teknik direktörlerinden Rıza Çalımbay, Sabah TV'nin konuğu oldu. Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katılan Çalımbay, Sivasspor'un hedeflerinden hakem hatalarına kadar birçok konuda konuştu. Son maçta hakemlerden büyük rahatsızlık duyduklarını dile getiren Rıza Çalımbay, düzenin değişmesi gerektiğini ifade etti.