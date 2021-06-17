Ryan Babel'den Cristiano Ronaldo'ya Coca Cola'lı gönderme!
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Galatasaray'ın Hollandalı yıldız futbolcusu Ryan Babel, sosyal medya hesabından yaptığı bir video paylaşımıyla Cristiano Ronaldo'ya gönderme yaptı.