Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan Mustafa Cengiz'in açıklamalarını yorumladı...
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Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Mustafa Cengiz'in basın toplantısının şifrelerini anlattı. Fatih Terim ile yola devam edeceklerini belirten Mustafa Cengiz, hocanın istediği transferlerin de yapılacağının sinyalini verdi. İşte Mustafa Cengiz'in açıklamalarının satır başları...