Sabah Gazetesi Yazarı Fatih Doğan Beşiktaş'ın Mandzukic transferindeki son durumu değerlendirdi

Beşiktaş'ın Mandzukic transferindeki son durum ne? Sabah Gazetesi Yazarı Fatih Doğan, siyah beyazlı kulübün bu transferdeki yaklaşımını ve yol haritasını anlattı. Beşiktaş'ın Mandzukic için 6 aylık bir sözleşme teklif ettiğini belirten Fatih Doğan, yıldız oyuncunun tutumunun bu transferde belirleyici olacağını anlattı.