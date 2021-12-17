Video Spor Sadettin Saran'dan flaş açıklama! "Bir sonraki olağan kongrede aday olacağım" | Video
Sadettin Saran'dan flaş açıklama!

Sadettin Saran'dan flaş açıklama! "Bir sonraki olağan kongrede aday olacağım" | Video

17.12.2021 | 16:28

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İTÜ Bilişim Teknolojileri Zirvesi'nde konuşan Sadettin Saran, Fenerbahçe kongresinde başkanlığa aday olacağını ifade etti.

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Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, İTÜ Bilişim Teknolojileri Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin bir sonraki kongresinde başkanlığa aday alacağını belirten Sadettin Saran, olağanüstü seçimlere karşı olduğunu da ifade etti.

Sadettin Saran, şunları dile getirdi:
"Fenerbahçe'nin durumu daya iyi olabilir, öyle de olacaktır. Bana gelecek olursak, ben hiçbir zaman saklamadım, yönetime gelirken de herkes kendini tanıtıyor, çok heyecanlılar yönetici oldukları için. Ben en gençleriydim yönetim kurulunda. 'Ya faydalı olamazsam' diye düşünüyordum. Fenerbahçe bana çok şey kattı. Ben, 'bir gün hayalim Fenerbahçe başkanlığı' demiştim. 'Ya öyle şey denir mi, başkan yanlış anlar' dediler. Buraya gelip de hayalim bu değil demek sahtekarlık olur. Bu benim hayalim. Ben yarın öbür gün başkan olursam da etrafımda hayali başkanlık olan insanlar istiyorum. Benden sonra onların iyi başkan olması için elimden geleni yaparım. Birincisi Fenerbahçe başkanlığı hayalim. İkincisi ise olağanüstü genel kurullara karşıyım. Onu fırsatçılık olarak görüyorum, bu gerçek Fenerbahçelilik değil. Ortalarda işler kötü gittiğinde bir demecim olmayacak ama şunu sizlerle paylaşayım, bir sonraki olağan kongrede aday olacağım. Her şey değişir, Fenerbahçe şampiyonluğa giderse aday olmam. Ancak bu şartlar böyle devam ederse olacağım."

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