Şenol Güneş yeniden Beşiktaş'ta! İşte ilk sözleri "Keyif alıp keyif vermek istiyoruz"

Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş, Şenol Güneş ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı. Şenol Güneş ekibinde yer alacak olan yardımcı antrenörleri Bayram Bektaş, Şeref Çiçek, Eren Şafak ve Ceyhun Kazancı ile çalışmaya devam edeceğini açıkladı.