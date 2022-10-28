Video Spor Şenol Güneş yeniden Beşiktaş'ta! İşte ilk sözleri "Keyif alıp keyif vermek istiyoruz" | Video
Şenol Güneş yeniden Beşiktaş'ta! İşte ilk sözleri

Şenol Güneş yeniden Beşiktaş'ta! İşte ilk sözleri "Keyif alıp keyif vermek istiyoruz" | Video

28.10.2022 | 11:20

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Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş, Şenol Güneş ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı. Şenol Güneş ekibinde yer alacak olan yardımcı antrenörleri Bayram Bektaş, Şeref Çiçek, Eren Şafak ve Ceyhun Kazancı ile çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

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