Serdar Sarıdağ: Yönetimin Dorukhan'la ilgili planı var
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01:11
GOL | İçel İY 5-0 Payasspor 20.10.2020 | 18:41
01:51
GOL | İçel İY 4-0 Payasspor 20.10.2020 | 17:53
00:46
GOL | İçel İY 3-0 Payasspor 20.10.2020 | 17:52
00:48
GOL | İçel İY 2-0 Payasspor 20.10.2020 | 17:52
01:02
GOL | İçel İY 1-0 Payasspor 20.10.2020 | 17:51
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GOL | Bld. Kütahyaspor 0-1 Darıca Gençlerbirliği 20.10.2020 | 15:08
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Son Sayfa programında Beşiktaş'ın gündemine dair açıklamalarda bulunan A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, "Yönetimin Dorukhan'ın yeni kontratıyla ilgili biraz garanti para ve biraz performansa dayalı bir planı var. Ahmet Nur Çebi'nin Dorukhan ile ilgili söylediklerini her tarafa çekebilirsiniz. Dorukhan kırıldı mı? Emin değilim. Bu kriz bir an önce bitirilmeli." ifadelerini kullandı.