Sergen Yalçın: "Umarım bundan sonra kazanmaya devam ederiz" | Video

23.10.2025 | 09:05

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, deplasmanda 2-0 kazanılan Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Umarım bundan sonra kazanmaya devam ederiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Zor bir oyundu. Konya deplasmanları her zaman zordur. Deplasmanda Beşiktaş'a her zaman ters gelmiştir. Bunun farkındaydık. 4 gün önce iç sahada bir maç kaybettik. Bunun psikolojik bozukluğu bizde de vardı, oyuncularda da vardı. Olmaması gereken bir oyunu kaybettik. Bir büyük takım performansı değildi. Psikolojiyle 4 gün sonra zor bir deplasmanda oynamak, hem bizim için hem oyuncular için gerçekten zordu. Ama ona göre bir oyun planı belirledik. İkinci bölgeye rakibi çekip, rakibin zaaflarından faydalanıp oyunu kazanmak üzerine bir plan yaptık. Bu da başarılı oldu. Takımımız ikinci bölge oyunu çok iyi oynadı. Oyunun tamamında rakibe pozisyon verdiğimizi de düşünmüyorum çok. Ufak tefek pozisyonlar dışında çok da ciddi bir pozisyon vermedik. Ndidi'nin attığı duran top golü bence gecenin en güzel anıydı bizim için. Çünkü hafta içinde bayağı bir çalışmıştık o duran topa. Bugün onun sonucunda gol olması, o da bir çalışma ürünü olduğu için o tarafı bizi çok mutlu etti. Gecenin en önemli anıydı bizim için diyebiliriz. 4 gün sonra tekrar kazanıp tekrar moralimizi yukarıya çıkarmak bizi mutlu etti. Umarım bundan sonra kazanmaya devam ederiz" diye konuştu.
