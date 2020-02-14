Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklamaları
Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Medipol Başakşehir'e eski futbolcusu Demba Ba'nın golüyle 1-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kaybettikleri için çok üzgün olduğunu belirterek, "Çok da kaybedeceğimiz bir maç oynanmadı oyuna baktığımızda. Bizim tarafımızdan bize berabere bile kalsak üzüleceğimiz müsabakayı kaybettik" dedi.
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