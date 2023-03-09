Sevilla - Fenerbahçe maçı canlı izle! Sevilla FB EXXEN ile canlı yayın izle | Video

Fenerbahçe, bu akşam UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Sevilla takımıyla karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşmaya saatler kala gerek maçın yayın kanalı gerekse saati gibi birçok detay araştırma konusu haline geldi. Bu noktada "Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak, hangi kanalda?" soruları binlerce sporsever tarafından sabah saatleriyle yanıt arıyor. 2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmiş olan iki takımın karşılaşmasında, sarı-lacivertliler; İspanyol rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı. İşte Sevilla Fenerbahçe maçına dair detaylar..