Slovacko Fenerbahçe CANLI İZLE SSPORT PLUS LİNK | Video

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3’üncü ön eleme turunda 3-0’ın rövanşında Çekya ekibi Slovacko’ya konuk olacak. Saat 20.00’de Uherske Hradiste kentindeki Mestsky Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Karadağ Futbol Federasyonu’ndan Nikola Dabanovic düdük çalacak. Turun ilk maçında evinde gösterdiği performansla Slovacko’yu 3-0 yenen Sarı-lacivertliler, elindeki büyük avantajla rövanş maçından da gelip gelerek adını Play-Off’a yazdırmak istiyor. Sarı-lacivertliler, Slovacko karşılaşmasından mutlu ayrılması durumunda bir üst turda Avusturya ekibi Austria Wien ile eşleşecek.

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