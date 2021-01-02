Son dakika: Arda Turan Antalyaspor maçından sonra Omar Elabdellaoui’yi ziyaret etti | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:33
08:02
00:48
Mehmet Özcan: Omar'a 40 gün boyunca medikal tedavi uygulanacak 02.01.2021 | 00:10
05:57
Fatih Terim'den Omar'a ziyaret! 01.01.2021 | 20:11
02:36
00:50
00:48
ABD'de Armed Forces Bowl maçında takımlar arasında kavga çıktı | Video 01.01.2021 | 14:33
02:26
02:16
01:46
02:38
Fenerbahçe'ye yeni yılda yeni marş: Çubuklu Asalet | Video 01.01.2021 | 11:49
04:28
Abdurrahim Albayrak: Omar'ın gözlerinin içi yıkanacak 01.01.2021 | 02:24
02:51
Galatasaray'dan Omar Elabdellaoui açıklaması: Hayati tehlikesi bulunmuyor 01.01.2021 | 02:23
01:29
Mehmet Özcan: Omar'ın durumu ciddi 31.12.2020 | 23:52
01:09
00:32
00:33
06:52
03:33
Mecnun Otyakmaz: VAR iptal edilsin 29.12.2020 | 01:27
06:27
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: İlk defa kurban gitmiyoruz 29.12.2020 | 01:25
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların takım kaptanı Arda Turan, Antalyaspor ile oynanan karşılaşma sonrasında Omar Elabdellaoui’yi ziyaret etti. Ziyaret sonrasında konuşan Arda Turan, “İnşallah Omar iyi olacak. Dua ediyoruz. Morali de iyi, inşallah daha iyi olacak. Siz de dua edin” ifadelerini kullandı.