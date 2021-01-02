Son dakika: Arda Turan Antalyaspor maçından sonra Omar Elabdellaoui’yi ziyaret etti | Video

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların takım kaptanı Arda Turan, Antalyaspor ile oynanan karşılaşma sonrasında Omar Elabdellaoui’yi ziyaret etti. Ziyaret sonrasında konuşan Arda Turan, “İnşallah Omar iyi olacak. Dua ediyoruz. Morali de iyi, inşallah daha iyi olacak. Siz de dua edin” ifadelerini kullandı.