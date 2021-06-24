Video Spor Son dakika Fenerbahçe haberi: Canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe'de Attila Szalai için Atalanta'dan resmi teklif

Son dakika Fenerbahçe haberi: Canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe'de Attila Szalai için Atalanta'dan resmi teklif

Son dakika Fenerbahçe haberi: Canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe'de Attila Szalai için Atalanta'dan resmi teklif
24.06.2021 | 11:05

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika Fenerbahçe haberi: Canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe'de Attila Szalai için Atalanta'dan resmi teklif 03:02
Son dakika Fenerbahçe haberi: Canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe'de Attila Szalai için Atalanta'dan resmi teklif 24.06.2021 | 11:05
Kenyalı Abdulselam'ın futbolcu olma hayali 05:55
Kenyalı Abdulselam'ın futbolcu olma hayali 23.06.2021 | 13:51
1 yıl önce bugün Obradovic Fenerbahçe'ye veda etti | Video 08:15
1 yıl önce bugün Obradovic Fenerbahçe'ye veda etti | Video 23.06.2021 | 11:11
Sergen Yalçın'ın imza süreci neden uzadı? Beşiktaş Yönetimi... 01:24
Sergen Yalçın'ın imza süreci neden uzadı? Beşiktaş Yönetimi... 23.06.2021 | 10:03
Sergen Yalçın gerginliği gözler önüne serildi! Ahmet Nur Çebi o soruya yanıt vermedi... 00:34
Sergen Yalçın gerginliği gözler önüne serildi! Ahmet Nur Çebi o soruya yanıt vermedi... 22.06.2021 | 14:44
Sergen Yalçın - Beşiktaş yönetimi arasındaki son durum ne? Sergen Yalçın'ın evi önünden CANLI YAYIN 04:29
Sergen Yalçın - Beşiktaş yönetimi arasındaki son durum ne? Sergen Yalçın'ın evi önünden CANLI YAYIN 22.06.2021 | 12:14
Galatasaray Başkanı Burak Elmas mazbatasını aldı! Aydınlık bir gelecek... 01:17
Galatasaray Başkanı Burak Elmas mazbatasını aldı! "Aydınlık bir gelecek..." 22.06.2021 | 11:59
Hakan Çalhanoğlu İtalya'da manşetlerde 05:57
Hakan Çalhanoğlu İtalya'da manşetlerde 22.06.2021 | 10:42
Kazandığını sandığı yarışı son anda kaybetti | Video 00:24
Kazandığını sandığı yarışı son anda kaybetti | Video 21.06.2021 | 14:36
Fatih Terim Florya'da | Video 03:48
Fatih Terim Florya'da | Video 21.06.2021 | 14:11
Şenol Güneş: Bunun sorumlusu benim 13:03
Şenol Güneş: Bunun sorumlusu benim 21.06.2021 | 01:48
Erman Toroğlu İsviçre-Türkiye maçını değerlendirdi! Şenol Güneş'e sert sözler 00:54
Erman Toroğlu İsviçre-Türkiye maçını değerlendirdi! Şenol Güneş'e sert sözler 20.06.2021 | 20:16
Türkiye - İsviçre maçı öncesi Bakü sokakları Mehter Marşı ile inledi | Video 04:22
Türkiye - İsviçre maçı öncesi Bakü sokakları Mehter Marşı ile inledi | Video 20.06.2021 | 17:16
81 yaşındaki futbol tutkunu, gençlere taş çıkartıyor | Video 03:01
81 yaşındaki futbol tutkunu, gençlere taş çıkartıyor | Video 20.06.2021 | 16:01
Burak Elmas'ın Galatasaray başkanı seçildiği anlar! 03:41
Burak Elmas'ın Galatasaray başkanı seçildiği anlar! 20.06.2021 | 11:35
Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Biz kazandık ama kimse kaybetmedi 01:24
Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Biz kazandık ama kimse kaybetmedi" 19.06.2021 | 23:30
Galatasaray'da seçimli olağan genel kurul başladı 01:59
Galatasaray'da seçimli olağan genel kurul başladı 19.06.2021 | 11:36
SON DAKİKA: Galatasaray başkanlık seçimi oy verme başladı! İşte Galatasaray'ın Başkan adayları ve son durum... 08:14
SON DAKİKA: Galatasaray başkanlık seçimi oy verme başladı! İşte Galatasaray'ın Başkan adayları ve son durum... 19.06.2021 | 10:09
Hırvatistan Çek Cumhuriyeti maçı CANLI YAYIN TRT 1 HD izle! EURO 2020 Hırvatistan Çekya maçı canlı yayın izle 05:38
Hırvatistan Çek Cumhuriyeti maçı CANLI YAYIN TRT 1 HD izle! EURO 2020 Hırvatistan Çekya maçı canlı yayın izle 18.06.2021 | 16:17
Ryan Babel'den Cristiano Ronaldo'ya Coca Cola'lı gönderme! 00:18
Ryan Babel'den Cristiano Ronaldo'ya Coca Cola'lı gönderme! 17.06.2021 | 23:21

A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Sabah Sporu programında Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Uluç, Fenerbahçe'de gitmesi muhtemel isimlerden ön plana çıkan iki isim; Szalai ve Altay. Szalai için 20 milyon Euro'dan bahsediliyor. Başkan Ali Koç, 30 milyon Euro'yu hedefliyor. İngilere, İspanya ve İtalya'dan talipleri var. Atalanta'nın resmi teklif yaptığı iddia ediliyor. Atletico Madrid ve Leicester City'nin de yakın teması var. Altay'a ise astronomik bir teklif gelmezse satılmayacak" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA