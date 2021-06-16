Video Spor Son dakika! Galatasaray’ın rakibi PSV Eindhoven oldu | Video

Son dakika! Galatasaray’ın rakibi PSV Eindhoven oldu | Video

Son dakika! Galatasaray’ın rakibi PSV Eindhoven oldu | Video
16.06.2021 | 14:00

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Hollanda ekibi PSV Eindhoven eşleşti. İlk maçlar 20-21 Temmuz, rövanş ise 27-28 Temmuz’da oynanacak.

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UEFA Şampiyonlar 2. Ön Eleme Turu'nun kura çekimi, UEFA'nın İsviçre Nyon'daki merkezinde gerçekleştirildi. Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne bu turdan dahil oldu. Şampiyonlar yolu ve lig yolu olarak iki ana kısma ayrılan toplam 26 takımın katıldığı kura çekiminde Galatasaray, lig yolunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile eşleşti.

İki ayaklı tur sistemine göre oynanacak maçların ilki 20-21 Temmuz'da, rövanş müsabakaları ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak. İkinci eleme turunu atlayan takımlar, üçüncü eleme turuna, sonrasında play-off turuna, play-off turunu kazanan takımlar ise UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak.

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