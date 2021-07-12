Video Spor SON DAKİKA: Mehmet Topal Beşiktaş'ta! Beşiktaş'ın yeni transferinin detayları... CANLI YAYIN

SON DAKİKA: Mehmet Topal Beşiktaş'ta! Beşiktaş'ın yeni transferinin detayları... CANLI YAYIN

SON DAKİKA: Mehmet Topal Beşiktaş'ta! Beşiktaş'ın yeni transferinin detayları... CANLI YAYIN
12.07.2021 | 12:21

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SON DAKİKA: Mehmet Topal Beşiktaş'ta! Beşiktaş'ın yeni transferinin detayları... CANLI YAYIN 01:25
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Son dakika haberleri... Son dakika... Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer geldi. Siyah-beyazlılar Mehmet Topal'la 1 yıllığına anlaşma sağladı. Sergen Yalçın'ın isteği üzerine alınan deneyimli futbolcu, yerli rotasyonunda kullanılacak. 35 yaşındaki orta saha, Başakşehir'den ayrılmıştı.

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