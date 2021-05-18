Son dakika: Sabah Gazetesi Yazarı Fatih Doğan'dan Salih Uçan açıklaması! 'Beşiktaş ile anlaştı...'
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Sezon başından beri sergilediği performansla dikkat çeken Salih Uçan'ın Beşiktaş ile anlaştığı iddia edildi! Sabah Gazetesi Yazarı Fatih Doğan, Salih Uçan'ın Beşiktaş ile 3 senelik ön protokol imzaladığını ifade etti.