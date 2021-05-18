Son dakika: Sabah Gazetesi Yazarı Fatih Doğan'dan Salih Uçan açıklaması! 'Beşiktaş ile anlaştı...'

Sezon başından beri sergilediği performansla dikkat çeken Salih Uçan'ın Beşiktaş ile anlaştığı iddia edildi! Sabah Gazetesi Yazarı Fatih Doğan, Salih Uçan'ın Beşiktaş ile 3 senelik ön protokol imzaladığını ifade etti.