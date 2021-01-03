Trabzonspor, Fatih Karagümrük deplasmanında. İşte muhtemel 11'ler | Video

Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Geçen hafta kendi sahasında Galatasaray'a mağlup olan Trabzonspor'da sakat Vitor Hugo maç kadrosunda yer almıyor. Abdullah Avcı'nın gelmesiyle birlikte başarılı bir grafik elde eden Trabzonspor, Avcı yönetiminde ligde sadece Galatasaray'a yenildi. 20 puanla 9. sırada yer alan Trabzonspor, maçı kazanarak puanını 23 yapmak istiyor. Karagümrük ise büyük maçlardaki performansıyla dikkat çekiyor. İşte muhtemel ilk 11'ler...