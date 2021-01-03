Trabzonspor, Fatih Karagümrük deplasmanında. İşte muhtemel 11'ler | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:55
Trabzonspor, Fatih Karagümrük deplasmanında. İşte muhtemel 11'ler | Video 03.01.2021 | 12:08
01:21
Beşiktaş, Kayseri'de liderlik için sahada | Video 03.01.2021 | 11:47
00:55
Erman Toroğlu: Galatasaray Feghouli'nin eksikliğini hissediyor 03.01.2021 | 00:11
01:06
Erman Toroğlu: Diagne ile yollar ayrılacak" 03.01.2021 | 00:10
00:57
Erman Toroğlu: Diagne ve Falcao nerede? Gitti paralar 03.01.2021 | 00:06
00:50
Erman Toroğlu: Marcao'nun faulü net kırmızı! 02.01.2021 | 23:46
00:33
08:02
00:48
Mehmet Özcan: Omar'a 40 gün boyunca medikal tedavi uygulanacak 02.01.2021 | 00:10
05:57
Fatih Terim'den Omar'a ziyaret! 01.01.2021 | 20:11
02:36
00:50
00:48
ABD'de Armed Forces Bowl maçında takımlar arasında kavga çıktı | Video 01.01.2021 | 14:33
02:26
02:16
01:46
02:38
Fenerbahçe'ye yeni yılda yeni marş: Çubuklu Asalet | Video 01.01.2021 | 11:49
04:28
Abdurrahim Albayrak: Omar'ın gözlerinin içi yıkanacak 01.01.2021 | 02:24
02:51
Galatasaray'dan Omar Elabdellaoui açıklaması: Hayati tehlikesi bulunmuyor 01.01.2021 | 02:23
01:29
Mehmet Özcan: Omar'ın durumu ciddi 31.12.2020 | 23:52
Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Geçen hafta kendi sahasında Galatasaray'a mağlup olan Trabzonspor'da sakat Vitor Hugo maç kadrosunda yer almıyor. Abdullah Avcı'nın gelmesiyle birlikte başarılı bir grafik elde eden Trabzonspor, Avcı yönetiminde ligde sadece Galatasaray'a yenildi. 20 puanla 9. sırada yer alan Trabzonspor, maçı kazanarak puanını 23 yapmak istiyor. Karagümrük ise büyük maçlardaki performansıyla dikkat çekiyor. İşte muhtemel ilk 11'ler...