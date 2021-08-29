Trabzonspor taraftarından, takımına coşkulu uğurlama | Video

Trabzonspor kafilesi, bugün saat 12.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden Giresun'a hareket etti. Bordo mavili kafileyi önce Akçaabat'ta yüzlerce taraftar meşaleler ile Giresun'a uğurlarken Vakfıkebir'de de taraftarlar Trabzonspor kafilesini yalnız bırakmadı. Karşılama organizasyonunda Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı otobüsün içerisinden taraftarlara el sallayarak teşekkürlerini iletti.

Trabzonspor kafilesi, bugün saat 12.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden Giresun'a hareket etti. Bordo mavili kafileyi önce Akçaabat'ta yüzlerce taraftar meşaleler ile Giresun'a uğurlarken Vakfıkebir'de de taraftarlar Trabzonspor kafilesini yalnız bırakmadı. Karşılama organizasyonunda Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı otobüsün içerisinden taraftarlara el sallayarak teşekkürlerini iletti.