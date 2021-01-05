Trabzonspor'da ilk ayrılık gerçekleşti! Campi Karagümrük'te...
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Eddie Newton sonrası Abdullah Avcı'yı göreve getiren ve yeni hocasıyla çıkış yakalayan Trabzonspor'da ilk ayrılık gerçekleşti. Bordo mavili takıma sezon başında katılan Arjantinli stoper Campi, sezon sonuna kadar Karagümrük'e kiralandı. Öte yandan Joao Pereira da sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulundu. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Adana Demirspor maçı sonrası "Trabzonspor'da rekabet ortamı olmalı" diyerek ve takımdan bazı isimleri kadro dışı bırakarak değişimin sinyalini vermişti. Trabzonspor'daki son gelişmeleri, A Spor'da Yunus Emre Sel aktardı.