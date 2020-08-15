Trabzonspor'dan Ivan Marcone atağı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:47
Trabzonspor'dan Ivan Marcone atağı 15.08.2020 | 17:26
00:58
Trabzonspor'da hedef Oliver Burke 15.08.2020 | 17:26
01:05
Fatih Terim Albert Riera'dan umutlu 15.08.2020 | 17:26
00:58
Lens'in hedefi Devler Ligi'nde gruplara kalmak 15.08.2020 | 17:24
01:36
Beşiktaş'ta forvete 4 aday! 15.08.2020 | 17:23
00:53
Beşiktaş'ta 2 isimle yollar ayrılıyor 15.08.2020 | 17:22
02:13
Beşiktaş Mensah transferini bitiriyor! Canlı yayında açıkladı 15.08.2020 | 17:20
01:03
Fenerbahçe'ye Tangocu stoper 15.08.2020 | 17:19
01:09
Erol Bulut Bakasetas'ı istiyor 15.08.2020 | 17:17
02:19
Emre Belözoğlu kariyerini noktaladığını açıkladı! İşte veda mektubu 15.08.2020 | 14:18
01:59
Loic Remy'nin menajeri Fenerbahçe için İstanbul'da 15.08.2020 | 14:15
01:24
Fenerbahçe'den Henry Onyekuru harekatı 15.08.2020 | 14:13
01:31
Canlı yayında flaş sözler! "Deniz Türüç Fenerbahçe'de kalmalı" 15.08.2020 | 10:12
03:33
Beşiktaş'a Fransız sağ bek! Monaco'dan Samuel Grandsir 15.08.2020 | 00:55
02:04
Fenerbahçe'de Dirar'ın yerine iki alternatif 15.08.2020 | 00:48
01:51
Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Nice'den Malang Sarr... 14.08.2020 | 20:29
02:32
Galatasaray Ryan Donk ile sözleşme uzattı 14.08.2020 | 19:52
01:40
Fatih Öztürk Galatasaray'da! 14.08.2020 | 14:20
01:08
Trabzonspor'da 1 oyuncunun corona virüsü testi pozitif! 14.08.2020 | 13:44
00:46
Galatasaray'da corona virüsü şoku! 14.08.2020 | 13:41
Trabzonspor Boca Juniors'ta forma giyen Arjantinli ön libero Ivan Marcone'nin önemli aşama kaydetti.