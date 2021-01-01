Transfer haberi: Fenerbahçe ile Başakşehir'den takas görüşmesi! Edin Visca...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin listesinin başındaki isimlerden biri Başakşehir ile geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Edin Visca. Boşnak futbolcunun transferi için iki kulü arasında görüşmeler sürüyor. A Spor ekranlarında transfere dair açıklamalar yapan Haldun Domaç, "İki takım temas halinde. Deniz Türüç'ün de içinde olduğu bir görüşme sürüyor" ifadeleri kullandı.

EDIN VISCA KİMDİR?

Futbol hayatına Buducnost Banovici altyapısında başlayan Edin Visca, ardından bir başka Bosna ekibi Zeljeznicar Sarajevo'ya transfer oldu. Zeljeznicar'da 2 sene top koşturan Visca, burada 48 maça çıktı 11 gol 3 asistlik performans sergiledi. 2011 yılında Başakşehir'e transfer olan Visca, 9 senedir İstanbul ekibinde forma giyiyor. Bu süreçte 364 maça çıkan Visca, 105 gol ve 105 asistlik performans gösterdi. Bosna Hersek Milli Takımı ile de 55 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu 10 gol kaydetti.