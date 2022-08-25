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UEFA Şampiyonlar Ligi KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 25.08.2022 | 17:02
02:24
Fenerbahçe - Austria Wien MAÇI CANLI İZLE LİNK 25.08.2022 | 16:31
04:18
15:06
03:28
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Kerem Atakan Kesgin resmen Beşiktaş'ta | Video 24.08.2022 | 09:58
02:48
Fenerbahçe rekora koşuyor! Seri 17 maça çıktı | Video 24.08.2022 | 10:00
01:20
Galatasaray Icardi için teklifini sunuyor | Video 24.08.2022 | 10:02
08:31
06:48
03:20
Murat Sancak: "4 milyon Euro'yu getiren Balotelli'yi alır" | Video 23.08.2022 | 09:01
02:43
Eski Formula 1 patronu Bernie Ecclestone hakim karşısına çıkıyor | Video 22.08.2022 | 13:09
02:03
06:55
01:59
Ruud Boffin'den A Spor'a türkçe röportaj 21.08.2022 | 01:09
06:13
Austria Wien 0-2 Fenerbahçe GENİŞ ÖZET GOLLER İZLE 19.08.2022 | 08:32
02:19
Başakşehir Antwerp CANLI İZLE LİNK 18.08.2022 | 16:00
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Malmö Sivasspor CANLI İZLE LİNK 18.08.2022 | 15:58
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TFF Başkanı Büyükekşi'den hakem atamaları açıklaması | Video 18.08.2022 | 15:25
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçlarının sona ermesiyle gözler İstanbul'da yapılacak olan kura çekimine çevrildi. Birbirinden zorlu maçların oynanacağı Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonunda gruplarda uzun yıllar sonra ilk kez bir Türk takımı yer almayacak. Saat 19:00'da yapılacak olan kura çekimini UEFA'nın resmi sitesinden canlı olarak izleyebilirsiniz.