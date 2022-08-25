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UEFA Şampiyonlar Ligi KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

25.08.2022 | 17:02

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçlarının sona ermesiyle gözler İstanbul'da yapılacak olan kura çekimine çevrildi. Birbirinden zorlu maçların oynanacağı Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonunda gruplarda uzun yıllar sonra ilk kez bir Türk takımı yer almayacak. Saat 19:00'da yapılacak olan kura çekimini UEFA'nın resmi sitesinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

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