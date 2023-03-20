Valencia, Alex de Souza'nın rekorunu kırdı | Video
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, Alex de Souza'nın rekorunu kırdı ve bir sezonda resmi maçlarda en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.
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