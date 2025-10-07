Video Spor VAR kayıtları açıklandı! İşte Samsunspor-Fenerbahçe maçındaki çok konuşulan o pozisyon için konuşulanlar | Video
VAR kayıtları açıklandı! İşte Samsunspor-Fenerbahçe maçındaki çok konuşulan o pozisyon için konuşulanlar | Video

VAR kayıtları açıklandı! İşte Samsunspor-Fenerbahçe maçındaki çok konuşulan o pozisyon için konuşulanlar | Video

07.10.2025 | 09:02

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 8. haftada oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

TFF, Süper Lig'in 8. haftasında oynanan 4 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

- Kocaelispor - Eyüpspor karşılaşmasının 48. dakikasında konuk ekibin Serdar Gürler ile bulduğu gol sonrası hakem Adnan Deniz Kayatepe, 'kaleciye potansiyel faulden dolayı sahada inceleme' önerisi aldı. Pozisyonu monitörden izleyen Kayatepe, gol öncesi Ampem'in kaleci Jovanovic'e faul yaptığı gerekçesiyle sahaya döndü ve golü iptal etti.

- Aynı müsabakanın 80. dakikasında gelişen ev sahibi atağında VAR, bir kez daha hakem Kayatepe'ye uyarıda bulundu. Hakem Kayatepe, pozisyonun tekrarını izlerken Joseph Boende'nin şutunda Emre Akbaba'nın ceza sahası içinde elle oynadığını tespit etti ve sahaya dönerek penaltı noktasını gösterdi.

- Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçının 90+3. dakikasında yapılan atak sonrası ev sahibi ekip penaltı bekledi. 'Potansiyel penaltı için sahada inceleme' önerisi alan hakem Oğuzhan Çakır, pozisyonu izlemek için VAR monitörüne geldi. İstanbul ekibinde Serginho'nun Tayyip Talha Sanuç tarafından düşürülmesine hakem Çakır, penaltı kararı verdi.

- Göztepe - Başakşehir müsabakasının 23. dakikasında ev sahibi ekibin kullandığı köşe vuruşu sonrası hakem Cihan Aydın, 'potansiyel penaltı için sahada inceleme' önerisi aldı. Pozisyonu izleyen Aydın, sarı-kırmızılı oyuncu Malcom Bokele'nin kafa vuruşu sonrası Eldor Shomurodov'un ceza sahası içinde elle oynadığı gerekçesiyle penaltı kararı çıktı.

- Samsunspor - Fenerbahçe karşılaşmasının 34. dakikasında ev sahibi ekibin bulduğu gol sonrası ofsayt bayrağı kalktı. VAR hakemi, "Golü atan oyuncu aktif olarak ofsaytta değil. Ancak kalecinin arkasında 17 numaralı oyuncu var. Pasifte kalecinin hareketini engelliyor. Bu yüzden sahada inceleme öneriyorum" dedi. Hakem Halil Umut Meler de kenara gelerek pozisyonu izledi. Meler, "17 numaralı oyuncu kaleciyi etkilediği için, aksiyon alanına girdiği için kalecinin hareketini kısıtlıyor. Ofsaytla oyuna tekrardan başlıyoruz doğru mudur?" açıklaması sonrası VAR da teyitleyerek, hakem Meler sahaya döndü.

- Aynı maçın 58. dakikasında Halil Umut Meler, Skriniar'ın ceza sahasında elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan 'potansiyel penaltı iptali için öneri' alan Meler, "Ben son şu eline değdi gördüm açıldıktan sonra. Evet orada son anda eline değen bir şey yok" açıklamasını yaptı. VAR da, "Elin ekstra bir hareketi yok. El doğal konumda" yanıtını verdi. Meler, penaltı kararını iptal edeceğini belirterek sahaya döndü ve hakem atışıyla oyunu başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

VAR kayıtları açıklandı! İşte Samsunspor-Fenerbahçe maçındaki çok konuşulan o pozisyon için konuşulanlar | Video 09:43
VAR kayıtları açıklandı! İşte Samsunspor-Fenerbahçe maçındaki çok konuşulan o pozisyon için konuşulanlar | Video 07.10.2025 | 09:02
Yüksel Yıldırım’dan hakem tepkisi: Bize karşı olsaydı VAR bile çağırmazdı | Video 02:08
Yüksel Yıldırım’dan hakem tepkisi: "Bize karşı olsaydı VAR bile çağırmazdı" | Video 06.10.2025 | 09:04
Domenico Tedesco: Bugünkü 1 puandan mutlu olmamız gerekiyor | Video 05:21
Domenico Tedesco: "Bugünkü 1 puandan mutlu olmamız gerekiyor" | Video 06.10.2025 | 09:04
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka: Aynı hataları eşekler gibi tekrar ediyoruz | Video 08:35
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka: "Aynı hataları eşekler gibi tekrar ediyoruz" | Video 06.10.2025 | 09:04
Okan Buruk: Yasin Kol’un yaptığı hatayla Arda Kardeşler’in yaptığı hata arasında fark yok | Video 12:42
Okan Buruk: "Yasin Kol'un yaptığı hatayla Arda Kardeşler'in yaptığı hata arasında fark yok" | Video 05.10.2025 | 08:57
Galatasaray-Liverpool maçındaki karaborsacılar yakalandı | Video 00:42
Galatasaray-Liverpool maçındaki karaborsacılar yakalandı | Video 02.10.2025 | 14:49
Victor Osimhen: Tarih yazmak için elimizden geleni yapacağız | Video 06:04
Victor Osimhen: "Tarih yazmak için elimizden geleni yapacağız" | Video 01.10.2025 | 09:00
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot: Galatasaray, bizim için zor bir rakip | Video 10:52
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot: "Galatasaray, bizim için zor bir rakip" | Video 30.09.2025 | 08:58
Sergen Yalçın: Derbilerin sonucu belli olmaz | Video 07:09
Sergen Yalçın: "Derbilerin sonucu belli olmaz" | Video 30.09.2025 | 08:58
Galatasaray - Liverpool Maçı öncesi Okan Buruk: Galatasaray gibi oynayacağımız bir maç olacak | Video 12:07
Galatasaray - Liverpool Maçı öncesi Okan Buruk: "Galatasaray gibi oynayacağımız bir maç olacak" | Video 29.09.2025 | 14:03
Domenico Tedesco: Bugün takım güç olarak üst sevideydi | Video 10:49
Domenico Tedesco: "Bugün takım güç olarak üst sevideydi" | Video 29.09.2025 | 08:59
Fenerbahçe Kulübü’nün yeni başkanı Sadettin Saran’dan, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat açıklaması | Video 03:14
Fenerbahçe Kulübü'nün yeni başkanı Sadettin Saran'dan, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat açıklaması | Video 23.09.2025 | 15:50
Fenerbahçeli taraftarlar, Sadettin Saran’ın başkan seçilmesini stat önünde kutladı | Video 01:01
Fenerbahçeli taraftarlar, Sadettin Saran'ın başkan seçilmesini stat önünde kutladı | Video 22.09.2025 | 09:05
Domenico Tedesco: Bu beraberliğin benim için mağlubiyetten bir farkı yok | Video 02:49
Domenico Tedesco: "Bu beraberliğin benim için mağlubiyetten bir farkı yok" | Video 22.09.2025 | 09:05
Hakan Bilal Kutlualp: Sadettin Saran seçilirse, yarın ilk iş, kulüpteki Galatasaraylıları göndermek | Video 05:00
Hakan Bilal Kutlualp: "Sadettin Saran seçilirse, yarın ilk iş, kulüpteki Galatasaraylıları göndermek" | Video 21.09.2025 | 16:58
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran oyunu kullandı | Video 01:47
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran oyunu kullandı | Video 21.09.2025 | 12:29
Fenerbahçe başkanlık seçimi bugün sonuçlanıyor! Ali Koç oyunu kullandı | Video 01:29
Fenerbahçe başkanlık seçimi bugün sonuçlanıyor! Ali Koç oyunu kullandı | Video 21.09.2025 | 12:29
GOL | Düzcespor 0-3 A.G. Pendikspor 00:54
GOL | Düzcespor 0-3 A.G. Pendikspor 18.09.2025 | 19:42
Mert Hakan Yandaş: Aldığımız sonuçtan utanıyoruz | Video 03:00
Mert Hakan Yandaş: "Aldığımız sonuçtan utanıyoruz" | Video 18.09.2025 | 08:56
Okan Buruk: Kazanmak için buradayız | Video 13:47
Okan Buruk: "Kazanmak için buradayız" | Video 18.09.2025 | 08:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY